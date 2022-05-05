Рязань, 5 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Новый памятник, посвящённый Великой Отечественной войне, откроют в День Победы в деревне Новосёлки Старожиловского района Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Памятник создан по инициативе и на средства местных жителей. Торжественное открытие состоится 9 мая. По словам министра по делам территорий и информационной политике региона Жанны Фоминой, в 2022 году по областной программе поддержки местных инициатив граждан будет благоустроено и реконструировано 30 памятников на общую сумму свыше 33 млн рублей. До 1 ноября также восстановят четыре воинских захоронения, эти работы проводят по программе по увековечению памяти погибших в годы войны.

Всего в Рязанской области насчитывается почти 800 памятников и обелисков, посвящённых Великой Отечественной войне.