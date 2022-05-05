Бишкек, 5 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Правление Всемирного банка одобрило выделение дополнительных $50 млн (3,47 млрд рублей) для проекта экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба финансового института.

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По словам главы представительства Всемирного банка в республике Навида Накви, многие киргизские предприятия пережили серьезные потрясения из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и теперь сталкиваются с новыми проблемами.

«Микро-, малые и средние предприятия обеспечивают 42% ВВП Киргизии и играют ключевую роль в создании рабочих мест и сокращении бедности. Мы ожидаем, что суммарные инвестиции в размере $150 млн (10,41 млрд рублей) в рамках этого проекта помогут обеспечить устойчивость бизнеса», — сказал он.

Отмечается, что половина выделяемых Всемирным банком денег будет предоставлена Киргизии в качестве гранта, а вторая половина — в виде кредита на 38 лет с административным сбором в размере 0,75% и шестилетним периодом отсрочки платежей.

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