Париж, 5 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс, чья президентская кампания нанесла удар по ее личным средствам и поставила под угрозу казну «Республиканцев», отказалась от банковского перевода, отправленного ей бывшим президентом Николя Саркози, сообщает Le Parisien.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Николя Саркози пожертвовал 2000 евро Валери Пекресс.

Валери Пекресс, которая вышла в первом туре президентских выборах во Франции с 4,78% голосов, не набрала 5%, необходимых для возмещения расходов на предвыборную кампанию, и задолжала миллионы евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 9 мая, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, что станет первой поездкой после переизбрания французского президента.

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