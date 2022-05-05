Французский политик Пекресс отказалась от денег Саркози
Париж, 5 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс, чья президентская кампания нанесла удар по ее личным средствам и поставила под угрозу казну «Республиканцев», отказалась от банковского перевода, отправленного ей бывшим президентом Николя Саркози, сообщает Le Parisien.
Николя Саркози пожертвовал 2000 евро Валери Пекресс.
Валери Пекресс, которая вышла в первом туре президентских выборах во Франции с 4,78% голосов, не набрала 5%, необходимых для возмещения расходов на предвыборную кампанию, и задолжала миллионы евро.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 9 мая, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, что станет первой поездкой после переизбрания французского президента.
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