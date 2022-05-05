Казань, , 15:55 — REGNUM Выставка Фонда Александра Печерского «Немецкая оккупация» открывается в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле в четверг, 5 мая 2022 года в Государственном музее изобразительных искусств Татарии. Экспозиция работ советского художника Меера Аксельрода приурочена к 77-й годовщине Дня Великой Победы. В Казани работы Меера Аксельрода представлены впервые.

Картина Меера Аксельрода Фонд Александра Печерского

В экспозицию вошли графические работы художника: эскизы и наброски к сериям «Немецкая оккупация», «Зверства немцев» и «Гетто», иллюстрации и рабочие материалы к книгам о войне и сопротивлении. Мир палачей и жертв, насилие, издевательство, расстрелы, руины, пепелища — мрачные сюжеты с документальной точностью передают трагические переживания военных лет. В первые недели Великой Отечественной войны художник работал в «Окнах ТАСС», где, естественно, видел репортажи о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков.

По свидетельству дочери художника поэтессы Елены Аксельрод, в поезде, в котором она с отцом и матерью, на протяжении трех месяцев добиралась в эвакуацию — через Урал, Сибирь и Северный Казахстан — было немало беженцев из Беларусской и Украинской ССР, а также из Польши, страшные рассказы которых о злодеяниях нацистов и их пособников невозможно было забыть. В этих страшных полотнах отражен не только весь ужас жизни на оккупированных нацистами территории Советского Союза и «будни» Холокоста, но и массовое движение антифашистского сопротивления, героизм партизан и подпольщиков.

Особое внимание привлекает единственный прижизненный портрет Александра Печерского, руководителя восстания в лагере смерти Собибор. Большинство работ серии «Немецкая оккупация» долгое время хранились в семье художника и оставались неизвестными до 2016 года.

Это уникальное собрание, силой художественного обобщения перекликающееся с творениями Василия Верещагина, Франсиско Гойи и Оноре Домье, представлено сегодня вниманию жителей и гостей Татарии. Стараниями сотрудников фонда Александра Печерского выставки «Немецкая оккупация» прошли в Израиле, Хорватии, Белоруссии, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ульяновске, в Набережных Челнах. Произведения Меера Аксельрода хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года работы выставка «Немецкая оккупация» прошла в Санкт-Петербурге.

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