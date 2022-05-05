Минск, , 16:01 — REGNUM США через конфликт на Украине стремятся потопить Россию, чтобы затем переключиться на Китай. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью агентству Associated Press.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

По его словам, Соединённые Штаты хотят воспользоваться моментом, чтобы привязать к себе своих союзников и утопить Россию в конфликте с Украиной. Именно Вашингтон виновен в разжигании российско-украинского конфликта, полагает он.

«Это их цель — разобраться с Россией, а потом с Китаем», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер полагает, что спецоперация России на Украине «затянулась». При этом киевский режим, по его мнению, не заинтересован в переговорах с Россией.

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