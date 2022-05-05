Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии планирует переехать в новое здание, так как стены комплекса, в котором находится ведомство, сильно потрескались после землетрясения, произошедшего 13 февраля. Об этом говорится в тендере на упрощенную закупку услуг по транспортировке и хранению имущества МИД при переезде.

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«Национальное бюро судебной экспертизы им. Самхараули проверило состояние зданий. Согласно акту экспертизы № 002 126 422 от 07.04.2022, ул. В Тбилиси, ул. Шио Читадзе, техническое состояние комплекса административных зданий министерства иностранных дел Грузии, расположенного по адресу № 4 — 6, оценено как неудовлетворительное и не соответствующее сейсмическим нормам», — говорится в описании тендера.

По условиям конкурса, на переезд планируется потратить 26 100 лари (около $8,6 тыс.). Для дипломатов выбрали бывшее здание Нацбанка на ул. Леонидзе. Рассмотрение заявок будет до 10 мая.

Напомним, 13 февраля 2022 года в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в селе Самеба края Квемо-Картли, неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки ощутили в Тбилиси, а также в Армении и Азербайджане. В Квемо-Картли из-за землетрясения разрушился один дом и произошёл обрыв электролинии.

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