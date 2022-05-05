Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 5 мая, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,28%, до 66,11 рубля. Евро теряет 0,9%, откатываясь до 69,81 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Евро Alexas_Fotos

«Евровалюта провалилась до уровней 2019 года, чему, в частности, способствовали покупки российского газа за евро.

Другим фактором давления стало решение ФРС США о повышении учетной ставки на 0,5 процентного пункта, как и ожидали большинство участников рынка.

При этом программа выкупа активов с рынка была обозначена почти на уровне $50 млн в месяц, что несколько ниже ожиданий рынка.

Впрочем, на рынке присутствовали опасения ещё большего ужесточения монетарной политики, поэтому по факту объявления решения рынок даже несколько отскочил.

Психологически преодоление этой поддержки может поддержать продажи, однако и на стороне желающих конвертировать рубли в евро тоже нет большого спроса», — пояснил эксперт.

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