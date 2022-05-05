Ясиноватая, ДНР, , 15:52 — REGNUM Вооруженные украинские формирования вновь подвергли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с применением реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 15:27 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).