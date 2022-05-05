Уфа, , 15:55 — REGNUM Из Уфы намерены запустить прямые авиарейсы в Тегеран. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Самолет Yarregion.ru

Этот вопрос обсуждался в Москве на встрече представителей Башкирии с заместителем министра дорог и городского развития Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

«В ходе мероприятия достигнуты договоренности прямого авиасообщения из Уфы в Тегеран», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.

На встрече представители иранской стороны сообщили, что никаких ограничений для российских авиационных компаний на территории Ирана нет, они готовы предоставлять услуги по ремонту западных самолетов таких, как Airbus, Boeing.

Сообщается, что Иран обладает большим туристическим потенциалом.

«Мы представляем интересы Башкирии, прежде всего ее населения, которое насчитывает более четырех млн человек, и питает особый интерес к Республике Иран, как в бизнес-отношениях, так и в туристической сфере», — приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслана Гарипова.

По словам коммерческого директора аэропорта Уфы Дениса Никитина, руководству уфимской воздушной гавани хотелось бы сотрудничать с авиакомпаниями Ирана не только в грузовой сфере, но и в перевозке пассажиров.

«И потенциал пассажиропотока говорит о готовности аэропорта Уфа к открытию прямого авиасообщения с Иранской Республикой», — заявил он.

Отмечается, что аэропорт столицы Башкирии готов предоставить льготные условия на наземное обслуживание, авиационный керосин, которые заинтересовали иранскую сторону.

Представители Ирана предложили заключить межправительственное соглашение для выполнения регулярных рейсов между Уфой из Тегераном.