Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM На плакате к 9 Мая, который установлен у центрального входа в парк имени Горького в Ростове-на-Дону, разместили фотографию фашиста у горящего советского танка Т-60. Снимок встречается на баннере несколько раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотоснимок встречается на плакате не один раз © ИА REGNUM

Фашист на фоне горящего советского танка Т-60 © ИА REGNUM

Фотоснимок встречается на плакате не один раз © ИА REGNUM

Как пишет портал 1rnd.ru, оригинал этого снимка принадлежит немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. Кадр, сделанный в окрестностях Сталинграда, датирован 13 августа 1942 года. Общественники считают недопустимым подобное отношение к своей истории и памяти дедов и прадедов. В следующий раз, говорят они, свои работы подрядчикам следует согласовать с поисковиками и историками. И лучше использовать не снимки из интернета, а хотя бы с сайта «Бессмертный полк» или из домашних архивов горожан. Тогда ни одну фотографию не пришлось бы повторять.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был из фотоснимков военных лет за счёт игры света и тени создать образ солдата, поднимающего бойцов в атаку. Однако на баннере красноармеец нарисован поверх фотографий.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» © ИА REGNUM

Кроме того, среди фотоснимков — кадр из фильма «А зори здесь тихие», где запечатлена актриса Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой.