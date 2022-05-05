Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. На плакате к 9 Мая, который установлен у центрального входа в парк имени Горького в Ростове-на-Дону, разместили фотографию фашиста у горящего советского танка Т-60. Снимок встречается на баннере несколько раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Фотоснимок встречается на плакате не один раз

ИА REGNUM Фашист на фоне горящего советского танка Т-60

ИА REGNUM Фотоснимок встречается на плакате не один раз

Как пишет портал 1rnd.ru, оригинал этого снимка принадлежит немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. Кадр, сделанный в окрестностях Сталинграда, датирован 13 августа 1942 года. Общественники считают недопустимым подобное отношение к своей истории и памяти дедов и прадедов. В следующий раз, говорят они, свои работы подрядчикам следует согласовать с поисковиками и историками. И лучше использовать не снимки из интернета, а хотя бы с сайта «Бессмертного полка» или из домашних архивов горожан. Тогда ни одну фотографию не пришлось бы повторять.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был из фотоснимков военных лет за счёт игры света и тени создать образ солдата, поднимающего бойцов в атаку. Однако на баннере красноармеец нарисован поверх фотографий.

ИА REGNUM Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Кроме того, среди фотоснимков — кадр из фильма «А зори здесь тихие», где запечатлена актриса Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой.