Челябинск, , 15:51 — REGNUM Житель Карталинского района Челябинской области потерял более миллиона рублей в надежде приобрести стадо овец. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

41-летний мужчина нашёл объявление о продаже и позвонил продавцу. Последний попросил деньги за 700 голов и указал местонахождение стада. Покупатель приехал на место и убедился в том, что животные продаются. Он перевёл деньги, но продавец заявил, что средства ему не поступили. Позже оказалось, что мошенник разместил такое же объявление, но указал другую цену, а покупатель перевёл денежные средства злоумышленнику.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают круг причастных к совершению преступления.