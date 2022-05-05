Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки вновь возросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы доставили 85 больных, что на 15 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

За минувшие сутки в городе зафиксировали 349 случаев заражений коронавирусом (+21 случай по отношению к прошлым суткам). Несмотря на рост показателя, Петербург опустился на второе место по количеству новых заражений среди регионов России.

Жертвами вируса за сутки стали 15 петербуржцев (+3). А выздоровели от ковида за сутки 488 человек (+159).

Количество больных, находящихся на лечении COVID-19 в стационарах, за сутки снизилось до 1401 пациента (-30). В реанимации лежат 194 человека (-6), а к аппаратам ИВЛ подключены 36 больных (-5). По выздоровлению из больниц выписались за сутки 52 человека (+34).

Количество коек для лечения больных с ковидом и пневмонией пока остаётся неизменным, 1509 мест. Сохраняется и число принимающих стационаров, шесть городских и один федеральный.

При этом в Петербурге резко сократилось количество больных, которые в амбулаторно лечатся от COVID-19. За сутки этот показатель опустился до 5620 человек (-422).

Отметим, что в Петербурге за всё время пандемии обнаружили 1 521 185 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 33 552 человека, а выздоровели 1 482 703 пациента.

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