Москва, , 15:48 — REGNUM В связи с той ситуацией, которая сложилась на российском валютном рынке, становится понятно, что самым выгодным вложением для иностранцев в прошлом году была покупка российских Облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Деньги © ИА REGNUM

«Мало того, что на фоне среднемировых уровней ставок российские ОФЗ выделялись неадекватным соотношением надежности и доходности, так теперь за то же количество рублевых выплат по облигациям можно купить гораздо больше долларов, чем год назад.

А если тенденция на укрепление рубля продолжится, при том, что ставки выросли до рекордных значений, то эффективность этого инструмента станет и вовсе уникальной.

Конечно, иностранные инвесторы сейчас этим шансом воспользоваться не смогут, пока для них заблокированы операции, в том числе и по выводу валюты.

Но, возможно, они найдут здесь для себя партнеров, через которых эту схему можно будет реализовать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , утром 5 мая курс доллара на торгах Московской биржи впервые с марта 2020 года упал почти до 66 рублей.

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