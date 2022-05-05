Москва, 5 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В связи с той ситуацией, которая сложилась на российском валютном рынке, становится понятно, что самым выгодным вложением для иностранцев в прошлом году была покупка российских Облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

ИА REGNUM Деньги

«Мало того, что на фоне среднемировых уровней ставок российские ОФЗ выделялись неадекватным соотношением надежности и доходности, так теперь за то же количество рублевых выплат по облигациям можно купить гораздо больше долларов, чем год назад.

А если тенденция на укрепление рубля продолжится, при том, что ставки выросли до рекордных значений, то эффективность этого инструмента станет и вовсе уникальной.

Конечно, иностранные инвесторы сейчас этим шансом воспользоваться не смогут, пока для них заблокированы операции, в том числе и по выводу валюты.

Но, возможно, они найдут здесь для себя партнеров, через которых эту схему можно будет реализовать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , утром 5 мая курс доллара на торгах Московской биржи впервые с марта 2020 года упал почти до 66 рублей.

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