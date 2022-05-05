Берлин, 5 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Германии рассчитывают, что страны, претендующие на вступление в ЕС, поддержат антироссийские санкции и другие политические решения сообщества. Об этом пресс-служба германского МИД сообщила в ходе освещения переговоров главы ведомства Анналены Бербок с президентом Сербии Александром Вучичем.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

МИД Германии опубликовал в Twitter фотографии немецкой и сербской делегаций за столом переговоров и отметил, что диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово по-прежнему играет центральную роль в укреплении перспектив для вступления в Евросоюз.

«Мы ожидаем, что страны-кандидаты поддержат политические решения ЕС. Это включает в себя санкции против… России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия пока остаётся единственной в Европе страной, не присоединившейся к санкциям против России. При этом Белград поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей «нападение России на Украину».

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