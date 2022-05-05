Ярославль, 5 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Ярославской области стоимость одноразового питания в школах выросла с 65 до 75 рублей, но при этом 10 рублей разницы родителям будут компенсировать из областного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Школьное питание

О том, что стоимость питания в школах выросла, в социальных сетях начали писать родители учащихся. До 1 мая они платили по 65 рублей, теперь цена одноразового питания выросла до 75 рублей. В региональном департаменте образования выступили с разъяснениями.

«Для учеников 5-11 классов, получающих одноразовое питание за счёт средств родителей (65 руб), дополнительная оплата (10 руб.) будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Таким образом, удастся увеличить стоимость без нагрузки на родителей», — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Соответствующие поправки были приняты в областной бюджет, на эти цели было выделено 350 миллионов рублей. При этом в регионе сохраняется действующая система льгот: все учащиеся начальных классов питаются бесплатно. Сохраняются льготы для учащихся, предоставляемые в рамках Социального кодекса региона. Всего бесплатное питание получают 80 тысяч учеников. Что касается 10-ти рублевого удорожания завтраков, то деньги родители смогут вернуть.

«Компенсация предоставляется по заявлению родителей (законных представителей) школьников — для этого нужно написать заявление на имя директора по утвержденной форме (она размещена на сайте школы), любым доступным способом. В настоящий момент правом частичной оплаты уже воспользовались более 10 тысяч человек из 13 муниципальных районов области», — разъяснили в департаменте образования Ярославской области.

Компенсация касается одноразового питания, двухразовое дополнительное питание родители оплачивают в полном объеме. Распространится ли компенсация только на этот учебный год или будет продлена на следующий, в департаменте образования не уточняют.