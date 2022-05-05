Москва, , 15:43 — REGNUM На свете трудно найти страну, которая не хотела бы покупать нефть, хоть российскую, хоть какую-то по более дешевой цене и Индия не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Индия (сс) Peter Haden

«Думаю, у индусов в этом смысле найдутся сторонники в российских нефтекомпаниях. Ведь любой контракт на поставки предусматривает не только параметр цены, но и такие аспекты, как сроки и гарантированные объемы.

И при определенном сочетании этих параметров цена ниже $70 за баррель вполне может устроить поставщика.

Например, если будет гарантированный заказ на многие годы по схеме «бери или плати», с увеличением объёмов поставок, который позволит инвестировать в разработку новых месторождений, то за такой контракт схватятся с удовольствием многие экспортеры, например, те же саудиты, которые свою нефть по долгосрочным контрактам поставляют дешевле.

Впрочем, полагаю, если подобный контракт с Индией будет подписан, он будет подразумевать в качестве валюты расчетов не доллары», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия хочет закупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок.

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