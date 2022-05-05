Москва, , 15:39 — REGNUM Сегодня «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Луганской Народной Республике. Открытие состоялось в Луганском государственном университете им. В. Даля. Перед началом церемонии открытия участники возложили цветы к памятнику сотрудникам, преподавателям и студентам, ушедшим на фронт в период с 1941 по 1945 годы. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса. После объявления руководителя представительства МГЕР в ЛНР делегация отправилась в Краснодон, где возложила цветы к памятнику молодогвардейцам — участникам подпольной молодёжной комсомольской организации «Молодая гвардия». Об этом журналистам рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Сегодня мы открыли свое представительство в ЛНР. Здесь проживает много активной, неравнодушной молодежи. Уверен, что наша работа на территории поможет молодым людям и девушкам реализоваться в политике и общественной деятельности. Кроме того, сейчас особенно важна помощь и поддержка жителей. Именно на это и сделаем большой упор в работе на территории республики. Первые мероприятия в ЛНР планируем провести уже в ближайшее время — все они будут направлены на помощь жителям», — рассказал Антон Демидов.

«Работу в общественной деятельности я начал уже давно. После открытия Представительства, в первую очередь, будем ставить задачу о гуманитарной работе: оказывать помощь жителям ЛНР. Я знаю, что «Молодая Гвардия» уже работает в Мариуполе. Наши студенты в ЛНР уже сейчас активно работают на выгрузке гуманитарной помощи от России. Эту работу планируем усилить в ближайшее время. Будем активно помогать сначала в такой ситуации, а потом уже, когда придет мирное время, будем работать и в других направлениях. Молодежь ЛНР активно рвется в бой, активистов набираем из числа всех желающих, таких уже много», — рассказал руководитель Представительства МГЕР в ЛНР Илья Пригеба .

Напомним, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР — «Молодая Гвардия».