Москва, , 15:39 — REGNUM Правительству США становится всё дороже и сложнее выплачивать иностранным кредиторам проценты по своему государственному долгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал решение ФРС США повысить ставку.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«ФРС США находится в процессе стратегического разворота к борьбе с рекордной инфляцией, повышению учетных ставок и делает попытки снизить баланс центрального банка на 9 трлн долларов, который был раздут действиями монетарных властей США из-за политики количественного смягчения, — сказал Ильинский. — Количественное смягчение в размере 4,7 трлн долларов за 2020–2021 годы, проводимое ФРС, залило экономику США дешевыми долларами и позволило крупным компаниям привлечь огромные объемы финансового капитала».

Ильинский подчеркнул, что в мировой практике известно мало случаев, когда рынок мог преодолеть инфляцию без последующей экономической рецессии.

«По мнению американских монетарных властей, увеличение базовой процентной ставки до 0,75-1% должно благоприятно повлиять на инфляцию. При этом они указали на возможность дальнейшего повышения базовой процентной ставки, — сказал Ильинский. — Несмотря на решения ФРС США американский доллар ослабел и упал более чем на 0,65% по отношению как к евро, так и к японской иене».

По его словам, увеличение базовой процентной ставки влечет за собой рост стоимости обслуживания государственного долга США, который уже достиг 30,4 трлн долларов.

«Правительству США становится всё дороже и сложнее выплачивать проценты по своему государственному долгу иностранным кредиторам. Так КНР купила казначейских облигаций США на 1,14 трлн долларов. Только в 2019 году США выплатили более 560 млрд долларов иностранным кредиторам, что составило примерно одну пятую часть всех доходов американского федерального бюджета. Поэтому традиционно ФРС США стремится снизить базовую процентную ставку и удешевить обслуживание огромного государственного долга США», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, в чем главная причина усиления инфляции в США.

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