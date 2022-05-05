Москва, 5 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Правительству США становится всё дороже и сложнее выплачивать иностранным кредиторам проценты по своему государственному долгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал решение ФРС США повысить ставку.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«ФРС США находится в процессе стратегического разворота к борьбе с рекордной инфляцией, повышению учетных ставок и делает попытки снизить баланс центрального банка на 9 трлн долларов, который был раздут действиями монетарных властей США из-за политики количественного смягчения, — сказал Ильинский. — Количественное смягчение в размере 4,7 трлн долларов за 2020–2021 годы, проводимое ФРС, залило экономику США дешевыми долларами и позволило крупным компаниям привлечь огромные объемы финансового капитала».

Ильинский подчеркнул, что в мировой практике известно мало случаев, когда рынок мог преодолеть инфляцию без последующей экономической рецессии.

«По мнению американских монетарных властей, увеличение базовой процентной ставки до 0,75-1% должно благоприятно повлиять на инфляцию. При этом они указали на возможность дальнейшего повышения базовой процентной ставки, — сказал Ильинский. — Несмотря на решения ФРС США американский доллар ослабел и упал более чем на 0,65% по отношению как к евро, так и к японской иене».

По его словам, увеличение базовой процентной ставки влечет за собой рост стоимости обслуживания государственного долга США, который уже достиг 30,4 трлн долларов.

«Правительству США становится всё дороже и сложнее выплачивать проценты по своему государственному долгу иностранным кредиторам. Так КНР купила казначейских облигаций США на 1,14 трлн долларов. Только в 2019 году США выплатили более 560 млрд долларов иностранным кредиторам, что составило примерно одну пятую часть всех доходов американского федерального бюджета. Поэтому традиционно ФРС США стремится снизить базовую процентную ставку и удешевить обслуживание огромного государственного долга США», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, в чем главная причина усиления инфляции в США.