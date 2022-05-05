Хельсинки, , 15:37 — REGNUM Ограничения на перемещения через границу, связанные с пандемией COVID-19, продлила Финляндия, включая границу с Россией. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба финского правительство.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эпидемия инфекционного заболевания Covid-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент въезд на территорию Финляндии разрешен только прошедшим вакцинацию от нового заболевания препаратами, которые были одобрены ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, среди которых не российских вакцин.

При этом гражданам РФ для того, чтобы попасть в Финляндию нужны основания, такие как учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, или близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие вида на жительства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе финской армии сообщили, что информация о том, что Финляндия перебросила свою военную технику к границе с Россией, не является достоверной.