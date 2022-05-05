Рыбинск, Ярославская область, 5 мая 2022, 15:58 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области утром 5 мая нашли мину времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Мину обнаружили местные жители в микрорайоне Северный, рядом с домом №1 по улице Академика Губкина. О находке сообщили правоохранителям.
После обследования сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Ярославской области вывезли мину на полигон и уничтожили.