Рыбинск, Ярославская область, 5 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области утром 5 мая нашли мину времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Управление Росгвардии по Ярославской области 82-миллиметровый боеприпас, обнаруженный в Рыбинске

Мину обнаружили местные жители в микрорайоне Северный, рядом с домом №1 по улице Академика Губкина. О находке сообщили правоохранителям.

«Прибывшие на место сотрудники ОМОН идентифицировали боеприпас как 82-мм снаряд времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии», — сообщили в Росгвардии.

После обследования сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Ярославской области вывезли мину на полигон и уничтожили.