Москва, 5 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Не надо удивляться японской реакции на ответные российские санкции, как и реакции других американских сателлитов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Для них российские санкции, действительно, выглядят незаконными и необоснованными. Просто надо понимать, что для них мировым центром легитимации является не система международных соглашений, не ООН, а непосредственно Белый дом.

Ведь они, в их понимании, проиграли войну и покорились именно США. И с их точки зрения именно Америка является сувереном сегодняшнего мира.

Поэтому именно США имеют право накладывать санкции на того, кого сочтут виновным, а их дело только вовремя к этим санкциям присоединиться.

Для японцев такой слом мировосприятия особенно безусловен и болезнен. Ведь до капитуляции не было для них никого во Вселенной влиятельнее Императора, а если уж император присягнул новому оябуну, значит, нет никого сильнее Великого Белого Вождя.

Они в принципе не понимают идеи взаимности в международных отношениях — для них есть только господа и рабы. И раз уж они являются вассалами самого сильного господина, значит, все прочие должны перед ними заискивать.

Тем более они не понимают, как Россия может применять к ним санкции. Ведь Россия — не их оябун! Более того, к ним и не за что, они же никуда не вторгались…

Так получилось, что итоги Второй Мировой войны законсервировали японское мировосприятие на этапе феодализма, как и модернизация Мейцзы в свое время.

То есть они встроились в новые реалии, не меняя мировосприятия. Думаю, и на этот раз смогут встроиться. Выработают для себя ещё какую-нибудь новую систему иерархии», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционные меры, объявленные Россией, назвали абсолютно неприемлемыми премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси.

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