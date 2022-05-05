Ульяновск, 5 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв пандемии коронавируса. Такую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 5 мая, в Ульяновской области от ковида умерли ещё два пациента — в результате количество жертв пандемии достигло 4649 человек. Уровень смертности составил 2,3%.

Переболели COVID-19 в регионе 195 858 человек, из них 4 мая вылечились 86 пациентов. Доля выздоровевших составляет почти 97%.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделано более 2,05 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 201 955 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.