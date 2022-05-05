Татищевский район, Саратовская область, , 15:51 — REGNUM В Саратовской области в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Трагедия произошла накануне в Татищевском районе, сообщает 5 мая ГУ МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Не имевший права управления 17-летний молодой человек на автомобиле «Фиат Альбео» не справился с управлением и опрокинул машину в кювет на дороге около села Мизино-Лапшиновка. На месте происшествия скончался пассажир 2008 года рождения, других несовершеннолетних пострадавших с различными травмами госпитализировали.

В ходе проверки установили, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИА REGNUM напоминает, в результате ДТП под Саратовом погибла 13-летняя девочка, пострадало еще четыре пассажира — девочки в возрасте от 14 до 16 лет.

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