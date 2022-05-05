Кострома, 5 мая, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области предлагает ввести запрет на пение, громкий топот и скрипение дверями в домах. Проект закона об этом внесён в думу региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Налей, налей бокалы!

В настоящее время нарушения, касающиеся тишины и покоя и ответственность за них регламентируются статьёй 8.2 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. В ней налагается запрет на ремонтные и погрузочные работы в многоквартирных домах и на стройплощадках с 20 часов вечера до 8 утра, предполагаются штрафы за слишком громкую музыку в магазинах, общественном транспорте и тому подобное.

Авторы инициативы считают, что в кодексе не конкретизированы другие важные моменты. Прокуратура намерена исправить ситуацию, включив в список запретных занятий игру на музыкальных инструментах, пение, «шумный топот», скрипение дверями и перестановку мебели с 10 вечера до 8 утра. Также нарушителями покоя предлагается считать автовладельцев, слушающих громкую музыку в салоне своей машины и игнорирующих сработавшую сигнализацию

Документ ещё не рассмотрен на профильном комитете думы по госустройству и не выложен в открытый доступ. После того как в проект внесут поправки, его рассмотрят депутаты облдумы.