Тамбов, 5 мая 2022, 15:27 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
5 мая выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 865 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 111 тыс. 315 пациентов, в том числе 73 — за последние сутки.
За весь период скончались 2393 человека. Подтвержден один новый летальный случай.