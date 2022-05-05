Тамбов, , 15:27 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

5 мая выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 865 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 111 тыс. 315 пациентов, в том числе 73 — за последние сутки.

За весь период скончались 2393 человека. Подтвержден один новый летальный случай.