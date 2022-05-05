Москва, 5 мая 2022, 15:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем.
В ходе Максим Древаль рассказал о том, как прошла «перезагрузка» организации, какие проекты были запущены за прошедший год и каких результатов удалось достичь новой команде Общества.
Он добавил, что сегодня наиболее востребованная тема у молодежи — это тема новых возможностей, новых горизонтов, которые открываются во всех сферах. В ответ на этот запрос Общество «Знание» провело акцию, которая стала регулярной: тысячи экспертов, ученых, бизнесменов, государственных деятелей, представителей культуры и искусства выступали в школах, делились знаниями с ребятами, говорили с ними о новых возможностях. В рамках акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты», организованной Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения России в конце апреля, состоялось более 5 тысяч выступлений лекторов в школах по всей России.
Максим Древаль отметил, что, говоря про возможности, очень важно опираться на историю и ее опыт. Поэтому тема истории является одной из ключевых в деятельности Российского общества «Знание». В качестве примера он привел просветительский проект, приуроченный к 350-летию Петра I — «Петровские времена».
Обращаясь к теме истории и новых горизонтов, руководитель «Знания» рассказал о масштабном традиционном Просветительском марафоне, который пройдет в этом году в период с 17 по 19 мая. Основными темами события станут роль России в мире, новые возможности, которые открываются сегодня в разных сферах, а также выдающиеся достижения соотечественников в культуре, искусстве, науке, спорте, которые являются предметом национальном гордости россиян. Максим Древаль пригласил Президента России провести открытый урок для ребят.
Максим Древаль отметил, что «перезагрузка» не случилась бы без лекторов, которые сыграли огромную роль в работе обновленного «Знания», и подчеркнул, что в настоящее время в «Знании» более 8 тысяч лекторов, и планируется увеличить их количество до 15 тысяч в 2022 году. Руководитель Общества «Знание» рассказал о расширении лекторского сообщества путем вовлечения не только профессиональных лекторов, но и людей самых разных профессий. С этой целью был запущен конкурс «Лига Лекторов», который позволяет находить талантливых просветителей со всей страны. В нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.
На вопрос Владимира Путина о том, что получает победитель и сколько в финале человек, Максим Древаль ответил: «100 финалистов, 50 победителей. И все они получают грантовую поддержку, обучение, инструменты по созданию и продвижению просветительского контента».
Президент России согласился с важнейшей ролью лекторов в развитии Общества «Знание»: «Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться».
Руководитель «Знания» подтвердил, что в рамках Общества формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии, только с достоверными данными и авторитетными людьми.
Максим Древаль также поделился тем, как Российское общество «Знание» плодотворно выстроило работу с партнерами: «Очень важно при этом, что «Знание» не только запускает свои лекции и мероприятия и старается охватить всю страну, но важно, что была выстроена очень системная работа со всеми министерствами, с крупными компаниями, с вузами, с общественными организациями. Например, сейчас «Знание» появляется на всех крупных мероприятиях, которые проходят в стране. Например, студия «Знание» работает на Питерском форуме, на Восточном экономическом форуме. Мы проводим совместные тематические марафоны. Например, с «Роскосмосом» 12 апреля прошел марафон про космос, с «Росатомом» — делали на тему «Науки и технологий», мы регулярно проводим совместные мероприятия с ВК про информационные технологии».
Генеральный директор Общества «Знание» подчеркнул, что на этих встречах всегда происходит диалог и живое общение между лектором и слушателем. На всех мероприятиях «Знания» ребята могут задавать вопросы, будь то онлайн- или офлайн-мероприятия, становясь таким образом соавторами контента. В качестве яркого примера живого общения с ребятами Максим Древаль привел лекции-экскурсии с выдающимися людьми в уникальных местах.
В рамках встречи руководитель просветительской организации рассказал о новых проектах Общества «Знание». В частности, рассказал Президенту России о том, как юная 17-летняя Лиза Кочеткова — победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» вдохновила команду «Знания» на создание нового просветительского проекта «Знание. Театр». Эта девушка поставила вместе с ребятами спектакль про детский буллинг. И глядя на этот спектакль, руководство организации увидело, насколько даже непрофессиональные актеры — дети — смогли очень глубоко донести важную социальную тему. И стало понятно, что в «Знании» точно должен появиться и такой формат. «Знание. Театр» — конкурс театральных произведений для молодежной аудитории. Идея лучшей пьесы будет реализована профессиональной труппой, а также рекомендована к постановке в школьных и студенческих театральных студиях по всей стране
Еще один новый формат, о котором рассказал на встрече Максим Древаль, — игровой. Он объяснил, что молодежь всегда стремится к развлекательным форматам просвещения, поэтому в прошлом году в качестве эксперимента «Знание» провело интеллектуальную викторину в режиме онлайн на всю страну. После того, как игра стала крупнейшей в истории России и даже попала в книгу рекордов, было решено организовать целый чемпионат, который проходит в течение года, назвали его «Лига знаний».
В целом за год «Знание» сняло более 600 часов просветительского контента и запустило работу девяти студий во всех федеральных округах, что позволяет Обществу дотягиваться до лекторов со всей страны и показывать географию разных регионов. Максим Древаль рассказал о планах по открытию медиа-лабораторий по всей стране при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России. Они станут площадкой для талантливых людей, которые готовы создавать свой просветительский контент, получая экспертную поддержку, а также доступ к «библиотеке» контента «Знания» и его партнеров.
Он также рассказал о недавно запущенном просветительском проекте организации «Умное кино», в рамках которого проходит конкурс документальных сценариев: в планах создание более 30 новых документальных фильмов в этом году.
Еще одной мыслью, которой поделился с главой государства генеральный директор Российского общества «Знание», стала идея о продвижении просветительского контента на телеканалах.