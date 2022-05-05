Москва, 5 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем.

Kremlin.ru Владимир Путин и Максим Древаль

В ходе Максим Древаль рассказал о том, как прошла «перезагрузка» организации, какие проекты были запущены за прошедший год и каких результатов удалось достичь новой команде Общества.

«Самые наши смелые ожидания были превышены, и главным образом — отклик молодежи. Мы знали, что есть запрос, но не представляли, что за год сможем охватить более 40 млн человек. Такой непростой развивающий контент про науку, технологии, про историю нашей страны, ее культуру, географию собрал более 400 млн. просмотров, это только то, что мы смогли посчитать», — отметил Максим Древаль.

Он добавил, что сегодня наиболее востребованная тема у молодежи — это тема новых возможностей, новых горизонтов, которые открываются во всех сферах. В ответ на этот запрос Общество «Знание» провело акцию, которая стала регулярной: тысячи экспертов, ученых, бизнесменов, государственных деятелей, представителей культуры и искусства выступали в школах, делились знаниями с ребятами, говорили с ними о новых возможностях. В рамках акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты», организованной Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения России в конце апреля, состоялось более 5 тысяч выступлений лекторов в школах по всей России.

Максим Древаль отметил, что, говоря про возможности, очень важно опираться на историю и ее опыт. Поэтому тема истории является одной из ключевых в деятельности Российского общества «Знание». В качестве примера он привел просветительский проект, приуроченный к 350-летию Петра I — «Петровские времена».

«В рамках проекта пройдет целая серия мероприятий по всей стране в парках «Россия — Моя история», а также цикл лекций про Петра I, который мы снимаем вместе с Вашим помощником Владимиром Мединским », — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» .

Обращаясь к теме истории и новых горизонтов, руководитель «Знания» рассказал о масштабном традиционном Просветительском марафоне, который пройдет в этом году в период с 17 по 19 мая. Основными темами события станут роль России в мире, новые возможности, которые открываются сегодня в разных сферах, а также выдающиеся достижения соотечественников в культуре, искусстве, науке, спорте, которые являются предметом национальном гордости россиян. Максим Древаль пригласил Президента России провести открытый урок для ребят.

«Пользуясь случаем, не могу не пригласить Bac, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят. Мы были бы очень признательны, если бы у Вас получилось провести такой открытый урок», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание».

«Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», — ответил глава государства.

Максим Древаль отметил, что «перезагрузка» не случилась бы без лекторов, которые сыграли огромную роль в работе обновленного «Знания», и подчеркнул, что в настоящее время в «Знании» более 8 тысяч лекторов, и планируется увеличить их количество до 15 тысяч в 2022 году. Руководитель Общества «Знание» рассказал о расширении лекторского сообщества путем вовлечения не только профессиональных лекторов, но и людей самых разных профессий. С этой целью был запущен конкурс «Лига Лекторов», который позволяет находить талантливых просветителей со всей страны. В нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.

На вопрос Владимира Путина о том, что получает победитель и сколько в финале человек, Максим Древаль ответил: «100 финалистов, 50 победителей. И все они получают грантовую поддержку, обучение, инструменты по созданию и продвижению просветительского контента».

«Мы пытаемся сейчас найти, как помогать большему количеству, больше, чем 50-ти, больше, чем ста таким победителям, в том числе и финансово, чтобы они создавали больше контента и выходили на аудиторию. Сейчас тоже ищем, если поддержите, будем активнее искать, найдем такую возможность», — добавил Максим Древаль.

Президент России согласился с важнейшей ролью лекторов в развитии Общества «Знание»: «Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться».

«Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — добавил Владимир Путин.

Руководитель «Знания» подтвердил, что в рамках Общества формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии, только с достоверными данными и авторитетными людьми.

Максим Древаль также поделился тем, как Российское общество «Знание» плодотворно выстроило работу с партнерами: «Очень важно при этом, что «Знание» не только запускает свои лекции и мероприятия и старается охватить всю страну, но важно, что была выстроена очень системная работа со всеми министерствами, с крупными компаниями, с вузами, с общественными организациями. Например, сейчас «Знание» появляется на всех крупных мероприятиях, которые проходят в стране. Например, студия «Знание» работает на Питерском форуме, на Восточном экономическом форуме. Мы проводим совместные тематические марафоны. Например, с «Роскосмосом» 12 апреля прошел марафон про космос, с «Росатомом» — делали на тему «Науки и технологий», мы регулярно проводим совместные мероприятия с ВК про информационные технологии».

Генеральный директор Общества «Знание» подчеркнул, что на этих встречах всегда происходит диалог и живое общение между лектором и слушателем. На всех мероприятиях «Знания» ребята могут задавать вопросы, будь то онлайн- или офлайн-мероприятия, становясь таким образом соавторами контента. В качестве яркого примера живого общения с ребятами Максим Древаль привел лекции-экскурсии с выдающимися людьми в уникальных местах.

В рамках встречи руководитель просветительской организации рассказал о новых проектах Общества «Знание». В частности, рассказал Президенту России о том, как юная 17-летняя Лиза Кочеткова — победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» вдохновила команду «Знания» на создание нового просветительского проекта «Знание. Театр». Эта девушка поставила вместе с ребятами спектакль про детский буллинг. И глядя на этот спектакль, руководство организации увидело, насколько даже непрофессиональные актеры — дети — смогли очень глубоко донести важную социальную тему. И стало понятно, что в «Знании» точно должен появиться и такой формат. «Знание. Театр» — конкурс театральных произведений для молодежной аудитории. Идея лучшей пьесы будет реализована профессиональной труппой, а также рекомендована к постановке в школьных и студенческих театральных студиях по всей стране

Еще один новый формат, о котором рассказал на встрече Максим Древаль, — игровой. Он объяснил, что молодежь всегда стремится к развлекательным форматам просвещения, поэтому в прошлом году в качестве эксперимента «Знание» провело интеллектуальную викторину в режиме онлайн на всю страну. После того, как игра стала крупнейшей в истории России и даже попала в книгу рекордов, было решено организовать целый чемпионат, который проходит в течение года, назвали его «Лига знаний».

«Мы сейчас туда добавляем разные другие форматы состязаний и даже думаем вводить финал таких игр на телевидение, чтобы дополнительно стимулировать участников и в очередной раз показать, что знания являются в нашей стране одной из ключевых ценностей», — рассказал о планах развития проекта генеральный директор Российского общества «Знание».

В целом за год «Знание» сняло более 600 часов просветительского контента и запустило работу девяти студий во всех федеральных округах, что позволяет Обществу дотягиваться до лекторов со всей страны и показывать географию разных регионов. Максим Древаль рассказал о планах по открытию медиа-лабораторий по всей стране при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России. Они станут площадкой для талантливых людей, которые готовы создавать свой просветительский контент, получая экспертную поддержку, а также доступ к «библиотеке» контента «Знания» и его партнеров.

«Мы хотим, чтобы за этот и следующий год появилось несколько десятков, может быть, даже сотен таких медиа-лабораторий. Уверен, что тогда контента будет гораздо больше, и он будет создаваться не только «Знанием», но и огромным количеством таких просветителей», — рассказал в рамках встречи генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также рассказал о недавно запущенном просветительском проекте организации «Умное кино», в рамках которого проходит конкурс документальных сценариев: в планах создание более 30 новых документальных фильмов в этом году.

«Мы помогаем начинающим документалистам, в том числе с образовательной программой. И что важно, помимо грантовой поддержки партнеров, благодаря которой снимаются фильмы, мы заручились поддержкой платформ и кинотеатров, чтобы эти фильмы действительно нашли свою аудиторию», — отметил Максим Древаль.

Еще одной мыслью, которой поделился с главой государства генеральный директор Российского общества «Знание», стала идея о продвижении просветительского контента на телеканалах.

«Может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах. Если Вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — поделился Максим Древаль.