Иркутск, 5 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 5 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8631 человек, причём трое из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 129 (+68 за сутки). Госпитализированы 458 (-24 за сутки). В то же время выздоровели 287 093 пациента (+124 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 678 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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