Минск, , 15:23 — REGNUM У президента Белоруссии Александра Лукашенко сложились самые лучшие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые могут быть у двух лидеров независимых государств. Об этом 5 мая белорусский лидер заявил в интервью информационному агентству Associated Press.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с Президентом Беларуси», — сказал он в ответ на вопрос о том, насколько честное и открытое общение между двумя президентами.

Также Лукашенко рассказал, что он прямо говорит в лоб, как старшему брату, российскому лидеру, не допуская при этом наглости или хамства.

«У нас хорошие с ним отношения, самые лучшие отношения, какие только могут быть между главами независимых государств», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена кому-либо угрожать или развязывать какой-либо конфликт на Западе.