Москва, , 15:22 — REGNUM Получать сведения только из «Википедии» нельзя, необходима объективная и глубокая информация. Об этом 5 мая в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — указал российский лидер.

По его словам, «когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит».

«Это как энциклопедия, только вживую», — сказал глава государства.

Читайте также: Путин получил приглашение на марафон «Знание»

Древаль заявил, что в рамках «Знания» появляется база, которая становится «альтернативой «Википедии», но с «очень авторитетными людьми и достоверными данными».