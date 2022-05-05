Москва, 5 мая 2022, 15:22 — REGNUM Получать сведения только из «Википедии» нельзя, необходима объективная и глубокая информация. Об этом 5 мая в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, «когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит».
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Древаль заявил, что в рамках «Знания» появляется база, которая становится «альтернативой «Википедии», но с «очень авторитетными людьми и достоверными данными».