Джакарта, 5 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии предоставляет дополнительные три дня каникул для студентов в районах Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга, Бекаси (Джабодетабек), сообщает CNN Indonesia.

U.S. Embassy, Jakarta Индонезийские школьники

Министерство добавило праздники на период с 9 по 12 мая, чтобы предвидеть пробки во время возвращения граждан в города в праздник Лебаран.

«Министерство образования и культуры координирует свои действия с правительствами провинций Джакарты, Западной Явы и Бантена, чтобы обеспечить гибкость при добавлении трех дней школьных каникул в мае», — отметили в министерстве образования Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно продвигал индонезийскую кухню, посетив индонезийские рестораны в Нью-Йорке (США).