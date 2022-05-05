5 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Житомире демонтировали установленный на площади Победы советский танк Т-34.

Оксана Переможенко, , 16:03 — REGNUM В Житомире демонтировали установленный на площади Победы советский танк Т-34, сообщили 5 мая в пресс-службе городского совета.

Житомир Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многих возмутил очередной эпизод войны с памятниками на Украине.

«Как они уже достали. А потом скажут: «А нас за что?» — отреагировала Елена.

«С памятниками легче воевать, чем на фронте», — добавил Володя E.

«Так это была не их победа, вот они и глумятся», — отметил Андрей С.

«Заправят ГСМ, заведут, и в бой! А что, танк же боевой!» — иронизирует Виктор М.

«Настоящие «герои» воюют с памятниками и прячутся за мирных жителей Украины: детей, женщин, стариков…» — с сарказмом написал Анатолий.

«Демонтаж памятников — это истерика и предсмертные судороги несостоявшегося «независимого» государства…» — считает Пробросов.

Танк на площади Победы до демонтажа Martinp1

«Ну, то есть украинцы фашизм не побеждали… так своим дедам и передайте», — прокомментировал новость Andrej.

«Поймите их, убогих, это же «перемога» (победа. — О. П.)… Да и памятник был не их победе, а их поражению», — отреагировал Badri.

«Красавцы, если вы считаете себя мужиками и истинными патриотами Украины, то демонтируйте, пожалуйста, всю военную технику, которая у вас осталась, может, так вы будете умнее!!!» — добавил Ruslan J.

«Они же говорят, что страдали от нацистов. При этом страна у них самоосвободилась что ли? Как бы и украинцы тоже воевали на этих танках», — отметил Paul S.

«Не тем занимаются. Скоро из страны всё продовольствие вывезут и голод начнётся, им бы начать задавать вопросы своим олигархам, которые распродают оставшееся на Украине. Что и кому они хотят доказать такими ущербными поступками?» — задался вопросом одлин из участников обсуждения.

«Если демонтируют советскую атрибутику, значит, там сейчас у власти потомки тех недобитых нацистов», — комментирует новость Дмитрий Иванович Р.

«А заменить-то не на что. Бюстик Зеленского поставят?» — с сарказмом поинтересовался Юрий.

«Скоро на место поставят. Своими руками и без помощи техники», — добавила Светлана.

«Может, у них с танками так плохо, что они решили этот задействовать?» — с сарказмом поинтересовался Vadim A.

«Как быстро забывается история», — отметил LYTAY.

«О своих ветеранах подумайте, об их родственниках… упоротые», — подытожил Vitaly B.