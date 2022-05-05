Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Медики, осуществляющие лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, проведут встречу в администрации президента Грузии, сообщает 5 мая грузинский телеаканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

На встрече в президентском дворце врачи собираются поставить вопрос о переводе Саакашвили в иностранную клинику. Также они намерены встретиться не только с представителями президентской администрации, но и с самим президентом Саломе Зурабишвили. Однако пока не ясно, примет ли их президент страны.

Специалисты говорят, что Саакашвили не может получать воду и пищу, у него давление и постоянная температура, а комплексное лечение самых тяжелых заболеваний должно проводиться не в тюрьме, а в соответствующей клинике за рубежом.

«Смерть третьего президента станет полной катастрофой для Грузии, мы были независимой страной в течение 30 лет, и что мы делаем? Мы убили первого президента Звиада Гамсахурдию в первый год независимости, мы убиваем третьего президента на 31-м году, я думаю, Саломе Зурабишвили должна это осознать», — сказала глава организации «Молодежь за европейское будущее» Манана Андгуладзе.

Напомним, что Михаил Саакашвили провёл две длительные голодовки протеста, которые власти и его политические противники считают «фейковыми».