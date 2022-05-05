Москва, 5 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Рубль растёт. И нет сегодня особых причин, чтобы остановить этот рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Рубль

«Существующие валютные ограничения вкупе с достаточно узким рынком рубля сильны и не оставляют российской валюте особых возможностей для ослабления.

Ситуация с падением рубля усугубляется профицитом платёжного баланса — и, пожалуй, это единственный макроэкономический фактор, который воздействует на валютный курс в нынешних условиях по своим обычным законам.

От роста национальной валюты прямые бенефиты получают импортеры и обычные российские граждане, желающие приобрести иностранную валюту по низкому курсу.

Ещё из плюсов для граждан — в определенной степени укрепление рубля остановило рост цен на ряд товаров, который в первые дни спецоперации был существенным и грозил стать неконтролируемым.

Если ничего глобально не изменится, доллар вполне может преодолеть в своем падении психологическую отметку 60 рублей. Приверженцам этого сценария сегодня лучше «затаиться» и ждать.

Впрочем, более чем вероятно, что экспортеры в ближайшее время сумеют убедить правительство и Банк России, что сегодняшний курс доллара и остальных резервных валют к рублю является неоправданно низким.

Если регуляторы согласятся и отменят часть валютных ограничений (их первым шагом, скорее всего, окажется снижение размера обязательной продажи части валютной выручки с 80% хотя бы до 50%).

Это может привести к движению доллара на 10-15 рублей вверх. Поэтому для тех граждан, кто верит в реализацию данного прогноза, самое время идти и покупать валюту», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Московской биржи утром 5 мая курс доллара впервые с марта 2020 года снизился почти до 66 рублей.

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