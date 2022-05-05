Берлин, , 15:43 — REGNUM Украинский кризис отразился в том числе на немецкой промышленности. Уже пострадали производители автомобильных шин, пишет 5 мая еженедельный журнал Spiegel.

Шина Publicdomainpictures.net

Издание приводит в пример химическую промышленность, отмечая, что к стратегически важным веществам относится технический углерод. Он используется в производстве шин и резиновых уплотнителей, в электротехнике, при изготовлении косметики.

«Технический углерод не везде используется в том же количестве, что и в шинах. Но практически ни в одной из областей применения его нельзя заменить», — говорится в публикации.

Около 60% технического углерода поступает в Германию из России. Дефицит прогнозируется в течение года, разрыв в поставках закрыть нелегко. Кроме того, цены на технический углерод вырастут. В апреле он уже подрос в цене на 20%.

Ганноверский производитель шин Conti скорректировал свой прогноз на 2022 год в сторону понижения. Цена на отдельные шины увеличилась на 15% с начала года, при этом настоящий подъём цен ожидают осенью, когда понадобятся зимние шины.

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