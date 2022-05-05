Тюмень, 5 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Тюмени днём разгорелся пожар в садовом товариществе «Липки». Огнём повреждены три дачных строения. сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Пожар в СНТ «Липки». Тюмень.

В настоящее время пожар ликвидирован на площади порядка 150 кв. м. Проливаются конструкции. На место пожара привлекались 18 огнеборцев и восемь единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая под Тюменью был ликвидирован пожар в садовом товариществе «Романтик», который перерос в ландшафтный пожар площадью 50 гектаров.