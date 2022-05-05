Бейрут, , 15:25 — REGNUM Папа Римский Франциск посетит Ливан с официальным визитом 12 и 13 июня. Об этом 5 мая сообщает Lebanon 24.

Папа Франциск I Alfredo Borba

По данным журналистов, министр туризма Ливана Валид Нассар представил премьер-министру страны Наджибу Микати информацию о сроках поездки понтифика и представил ему предварительный проект программы визита.

По словам министра, в настоящий момент обсуждаются вопросы, связанные с проведением понтификом ряда двусторонних переговоров.

«Мы находимся в процессе проведения подготовительных встреч с Советом католических патриархов и епископов, прежде чем объявить о формировании главного и вспомогательного комитетов для организации визита. В ближайшее время мы будем готовы перейти к началу оперативной подготовки до окончательного согласования со Святым Престолом программы визита», — заявил Валид Нассар.