Астана, 5 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Члены комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили предложения депутатов сената (верхней палаты) республики внести изменения в законопроект «О республиканском референдуме». Об этом 5 мая сообщает правовой портал Zakon. kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Внесенное дополнение направлено на уточнение норм законопроекта, не меняет его концепцию и не ухудшает содержание законопроекта, одобренного мажилисом», — сказал журналистам председатель комитета Арман Кожахметов.

Предложения сенаторов вынесут на рассмотрение в ходе пленарного заседания нижней палаты. Ранее в сенате сообщили, что при рассмотрении законопроекта «О республиканском референдуме» предложили убрать положения, которые запрещают выносить на референдум вопросы о статусе и льготах первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления. Для этой цели президент предложил провести референдум.