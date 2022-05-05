Астрахань, 5 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 мая выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 223 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 627 человек выписаны после курса лечения, в том числе 189 — за последние сутки.

За весь период скончались 2994 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.