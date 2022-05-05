Котово, Волгоградская область, 5 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Орден Мужества передали вдове погибшего на Украине военнослужащего из Котовского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Mil.ru Орден Мужества

Старший сержант Сергей Миллер погиб в ходе специальной операции российских войск по защите ЛДНР и денацификации Украины. Известно, что он отдал жизнь, проявив героизм и отвагу в неравном бою. Военнослужащий был представлен к Ордену Мужества (посмертно).

Государственную награду вдове героя вручил 4 мая глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков.