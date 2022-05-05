Сеул, 5 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Детей надо любить, уважать их личность и права. Об этом говорится в сообщении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в социальных сетях в День защиты детей, который отмечается в Южной Корее 5 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Глава государства отметил, что «дети учатся у взрослых жизненной мудрости, а взрослые учатся у детей чистому отношению к жизни». Он также призвал население «бережно относиться к детям, давая им возможность расти с мечтой о завтрашнем дне».

Мун Чжэ Ин упомянул, что его администрация впервые ввела систему детских пособий, укрепив государственную политику, которая направлена на поддержку детей.

Глава государства также выразил удовлетворение тем, что теперь дети могут играть на открытом воздухе без масок, а также пожелал им здоровья и исполнения желаний.