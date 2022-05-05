Саратов, , 15:18 — REGNUM В производстве немаркированной алкогольной продукции подозревается житель Саратова. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Бутылка алкоголя Pexels

Полицейскими в подпольном цехе, оборудованном в одной из хозяйственных построек частного домовладения, было обнаружено и изъято 66 тыс. бутылок общим объемом около 33 тыс. литров незаконно произведенного немаркированного алкоголя на сумму более 2 млн рублей.

Правоохранители устанавливают каналы сбыта данной продукции и причастных к незаконной деятельности лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на складе в Балаковском районе Саратовской области и в грузовой автомашине на парковке одного из сел обнаружили около 37 тыс. бутылок с немаркированным алкоголем.

Читайте также: В Саратовской области изъяли более 18 тыс. литров немаркированного алкоголя