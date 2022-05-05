Москва, , 15:15 — REGNUM В бюджете России на 2022 год была заложена цена нефти $44.20 за баррель. А Индия уже не первый год имела стабильно низкую цену покупки нефти у России, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Индия рядом Дарья Драй © ИА REGNUM

«Именно поэтому Россия, имея такого надежного партнера, без убытка, но с упущенной выгодой может пойти на такую сделку.

Кроме того, объём покупки нефти Индией у России это «капля в море» — Россия экспортирует почти 8 млн барелей в сутки и поставок в Индию менее 3% от этого объёма. Но ранее было ещё меньше — около 1%.

У «Лукойла» более половины поставок шли в недружественные страны и тут есть смысл переориентировать поставку в этом направлении.

Роснефть уже поставляет сырьё в Индию. Скорее всего, переговоры по уступке будут с «Лукойлом», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия хочет покупать у России нефть менее чем за $70 за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введенных против Москвы западных санкций.

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