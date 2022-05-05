Бишкек, , 15:13 — REGNUM В Киргизии среднемесячная номинальная зарплата работников бюджетной сферы в январе–феврале 2022 года составила 20 163 сома (17 605 рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В сравнении с первыми двумя месяцами 2021 года средняя заработная плата бюджетников увеличилась на 13%, а ее реальный размер с учетом индекса потребительских цен — лишь на 1,8%.

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Вместе с тем величина прожиточного минимума в первом квартале текущего года в среднем на душу населения составила 6 813 сомов (5 948 рублей).

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 975 сомов (851 рубль) или на 16,7%.

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