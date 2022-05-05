Самара, 5 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 3°С ожидается в Самарской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Free-Photos Заморозки

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности: ночью 6 мая по области ожидаются заморозки до — 3°С.

Спасатели рекомендуют жителям не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заморозки также ожидаются и с других регионах России.