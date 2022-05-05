* талибами — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 5 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар подтвердили Afghanistan International, что 5 мая в административном центре и десяти кишлаках уезда Варсадж произошли столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Pixabay.com Флаг Афганистана

Источник сообщает, что в настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбили уездный центр, а силы фронта отступили.

«Сегодня Варсадж был освобождён силами сопротивления, но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — смертники приготовились атаковать уездный центр, силы фронта приняли решение отступить ради безопасности населения», — сказал источник.

«Некоторое количество оружия попало в руки сил Фронта сопротивления, и они переместили его в безопасное место», — сообщил каналу Afghanistan International местный источник.

В социальных сетях были размещены фотографии, показывающие присутствие сил фронта в некоторых частях уезда Варсадж. На одном из снимков бойцы Фронта сопротивления подняли трёхцветный флаг Афганистана и флаг правительства моджахедов в одном из селений уезда.

Уезд Варсадж является одним из стратегически важных районов провинции Тахар. В августе 2021 года перед падением Кабула здесь вспыхнули ожесточенные бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганской армией и ополчениями, выступающими против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее несколько кишлаков в уезде Андараб провинции Баглан также несколько раз переходили из рук в руки в ходе боев между силами сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).